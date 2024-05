Internazionali di Roma, il programma del 10 maggio: è il turno di Djokovic. Musetti sul Centrale

Sarà una giornata lunghissima quella di domani al Foro Italico. Apre Musetti, di mattina, e chiude o quasi Djokovic, che sarà impegnato non prima delle 19 contro Moutet. Poi l'esordio dell'azzurra Jasmine Paolini. Anche dal serbo, numero uno al mondo e numero uno del tabellone, tutti si aspettano un match da ricordare, come quello di Rafa Nadal, che ha superato il primo turno vincendo in tre set contro il belga Bergs. Giorno di debutto anche per Zverev. Insomma, i big cominciano a farsi vedere, ma andiamo a leggere insieme il programma.

CAMPO CENTRALE

Ore 11:00 Musetti-Atmane

Non prima delle 19:00 Djokovic-Moutet

Non prima delle 20:30 Sherif-Paolini



GRAND STAND ARENA

Non prima delle 13:00 Darderi-Navone

A seguire: Cobolli-Korda

A seguire: Fritz-Fognini



PIETRANGELI

Non prima delle 15:00 Zverev-Vukic

Non prima delle 19:00 Cerundolo-Gigante

CAMPO 2

Griekspoor-Passaro - quarto match in programma dalle 11

In serata ovviamente, in quasi tutti i campi del Foro Italico, ci sono in programma anche diverse partite di doppio. Ma ovviamente tutti gli occhi saranno puntati su Djokovic.