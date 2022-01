Djokovic bloccato in un hotel per immigrati a Melbourne. I fan fuori in attesa della sentenza

È stata posticipata a lunedì la decisione sull'espulsione dall'Australia di Novak Djokovic. Come riporta il Guardian, gli avvocati del tennista numero uno al mondo, che attualmente si trova in un hotel a Melbourne, sono riusciti ad impedirne l'espulsione prevista per oggi. Il campione, prosegue il Guardian, ha trascorso otto ore bloccato all'aeroporto di Melbourne durante la notte prima che i funzionari dell'Australian Border Force annunciassero che gli era stato negato l'ingresso nel Paese, citando il mancato rispetto dei requisiti per avere l'esenzione dalla vaccinazione contro il Covid in Australia. Djokovic è stato trasportato dall'aeroporto a un hotel per immigrati nel sobborgo di Carlton a Melbourne.