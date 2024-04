Barcellona Open: Vavassori e Musetti eliminati, Nadal sconfitto da De Minaur

Si sta concludendo anche il secondo turno del Barcellona Open, con il tabellone che prende forma. Un girono amaro per gli italiani, con Musetti e Vavassori che sono stati eliminati dai rispettivi avversari. Il primo non è riuscito a passare il turno contro Carballes Baena, che ha dominato l'incontro vincedo in due set. L'italiano non è riuscito a vincere al tie break nel primo parziale perdendo 7-6, mentre il secondo gli è sfuggito 6-4.

Si è spento in tre set, invece, il sogno di Vavassori di continuare nel torneo catalano. Bautista ha sconfitto il tennista di Torino che era riuscito a vincere il primo set 6-4. Il secondo è andato allo spagnolo che ha vinto 6-3 e al terzo di è deciso l'incontro. Andrea però non è riuscito a tenere testa all'avversario che invece ha alzato i ritmi e ha vinto 6-1 dominando.

Anche Nadal eliminato

Dal torneo è stato eliminato anche Rafa Nadal che era tornato dopo i recenti infortuni. Secondo turno amaro per lo spagnolo che ha lasciato il passo a De Minaur che ha vinto in due set. Il primo è finito 7-5 per l'australiano che ha cominciato strappando il servizio al'avversario. Nel secondo, invece, sono stati ben tre i servizi strappati dal classe 1999 che ha chiuso la contesa 6-1.