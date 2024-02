Sinner: «Grande lavoro, orgoglioso di come ho giocato»

Jannik Sinner esprime grande soddisfazione, come è giustro che sia, per la vittoria dell'ATP 500 di Rotterdam, che rappresenta il suo secondo successo nel 2024 dopo aver trionfato agli Australian Open. Con questo ultimo trionfo, supera Medvedev nel ranking mondiale, raggiungendo la terza posizione: «Sono orgoglioso di come ho giocato questa settimana». Il tennista azzurro, che con la vittoria del torneo olandese, da lunedì scavalca Medvedev e diventa n.3 al mondo ha fatto i complimenti all'avversario De Minaur, battuto in due set in finale. «Ancora una volta contro Alex, affrontarlo è sempre difficile. Mi piace giocare il doppio con lui, è un giocatore gentile e penso che arriveranno tanti successi, sta migliorando ogni settimana - le parole di Sinner -. Con il mio team abbiamo fatto un gran lavoro due settimane fa e anche in questo torneo. Sono orgoglioso di come ho giocato questa settimana, abbiamo avuto momenti difficili ma siamo nella giusta direzione. Cerchiamo sempre di migliorare. Un ringraziamento a tutti coloro che rendono possibile questo straordinario torneo. Il pubblico è stato meraviglioso, corretto anche quando ho giocato contro gli olandesi. Amo giocare questo torneo, appuntamento al prossimo anno»

