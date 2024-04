Sinner, la partita contro Tsitsipas supera la Serie A per numero di ascolti: il dato

Nonostante la sconfitta, la partita di Jannik Sinner nella semifinale dell'Atp di Montecarlo contro Stefanos Tsitsipas di sabato scorso ha fatto numeri incredibili in termini di audience, superando addirittura la Serie A di calcio.

Basti pensare che Inter-Cagliari a San Siro è stato il match più visto della 32a giornata di Serie A con 952000 telespettatori. Il match del Meazza è stato trasmesso da Dazn e ha toccato picchi molto alti. La partita di tennis tra Sinner e Tsitsipas, andata in onda su Sky Sport, ha superato quella di Serie A con ben 1.087.000 telespettatori sintonizzati (circa l'8% di share).

Se pur quello di Montecarlo non fosse uno dei tornei più importanti della stagione, l'effetto Sinner ha tenuto incollati gli italiani allo schermo. Il picco di telespettatori è stato registrato durante il terzo set, quando tutto era in bilico e Jannik sembrava in controllo del match, prima dell'errore arbitrale e del successivo problema fisico che lo ha costretto a cedere all'impeto del greco.