Sinner, il tabellone Master 1000 Montecarlo: quando c'è il sorteggio, orario e i possibili avversari di Jannik

Pioggia di complimenti e festeggiamenti più che meritati per Jannik Sinner che ha vinto contro Grigor Dimitrov nella finale del Miami Open. Primo successo in un Master 1000 per il tennista italiano che ha conquistato grazie a questo successo la seconda posizione della classifica Atp. Per godersi questo successo c'è una settimana, otto giorni ad essere precisi, e poi dovrà scendere in campo di nuovo per il Master 1000 di Montecarlo. Il torneo che si gioca sulla terra rossa è fondamentale per agganciare il primo posto del ranking, con Djokovic che ha 1000 punti di vantaggio sul classe 2002.

Sinner, la terra rossa può penalizzarlo? Ecco cosa rischia Jannik, ma «gli avversari lo temono ed è cresciuto di fisico»