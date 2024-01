Australian Open, Djokovic a un tifoso: «Vieni a dirmelo in faccia!»

Mercoledì 17 Gennaio 2024, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 15:13

Novak Djokovic nervoso risponde a una provocazione arrivata dalle tribune dell'Australian Open durante la sua partita contro Alexei Popyrin. Djokovic, che non stava giocando al meglio a causa di un infortunio al polso, è riuscito a vincere un tiebreak nel terzo set. Durante il match Nole ha avuto un problema con un sostenitore in tribuna e ha chiesto che fosse allontanato. Prima di servire, Djokovic si è fermato e si è rivolto al pubblico individuando lo spettatore «ribelle» sugli spalti. Djokovic ha sfidato il provocatore urlando «Vieni a dirmelo in faccia».

La partita

l numero 1 al mondo ha vinto contro l'australiano 6-3, 4-6, 7-6(7/4), 6-3. Al termine della gara, Djokovic ha affermato: «Sono stato fortunato a vincere questa partita. Lui ha giocato meglio nel secondo e nel terzo set e la dinamica si è invertita nel tie-break. Non ho giocato il mio miglior tennis, sto ancora cercando la mia forma migliore».