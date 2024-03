Sinner-Medvedev, orario e dove vedere la semifinale di Miami. Jannik se vince il torneo diventa numero 2 al mondo

Per Jannik Sinner è la terza semifinale in quattro partecipazioni al Masters 1000 di Miami. Ma soprattutto, dopo la caduta di Alcaraz nella notte contro Dimitrov, è l'occasione per diventare numero 2 del mondo superando proprio l'amico-nemico Carlos. Dopo aver battuto nei quarti di finale il ceco Machac, venerdì l'azzurro sfida in semifinale Daniil Medvedev, reduce dalla vittoria contro il cileno Jarry. I due si ritrovano così per la prima volta dopo la finale agli Australian Open che ha regalato a Sinner il primo storico Slam in carriera. Anche l'anno scorso Jannik e Medvedev arrivarono in fondo, sfidandosi in finale: a vincere il torneo era stato il russo. Ma quella è stata anche l'ultima vittoria di Medvedev contro Sinner, che poi per lui è diventato un tabù.