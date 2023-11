Zaccagni, nuovo infortunio. Problema all'anca per l'esterno, Champions a rischio

Piove sul bagnato per Sarri. Il tecnico della Lazio a sorpresa oggi all'Arechi aveva puntato sul rientrante Zaccagni, ma il numero 20 è stato costretto a fermarsi di nuovo. Stavolta il ginocchio non c'entra nulla. L'ex Hellas provando a segnare su un cross di Felipe Anderson ha esagerato con l'estensione della gamba sinistra e alla fine ha sentito tirare all'adduttore.

Lazio, problema all'anca per Zaccagni

Uno stop per guaio muscolare era proprio ciò che non ci voleva, soprattutto dopo la brutta notizia di Romagnoli, che sicuramente non potrà essere a disposizione in Champions League contro il Celtic. Ora, senza Casale e appunto il numero 13, con ogni probabilità Sarri dovrà fare a meno anche di Zaccagni salvo clamorose sorprese. L'esterno era appena rientrato dopo la distorsione al ginocchio destro, per questo sembrava dovesse giocare Pedro quest'oggi al suo posto. Nel pomeriggio dell'Arechi invece la scelta del Comandante è ricaduta su di lui, ma potrebbe costare caro in un momento determinante della stagione tra campionato ed Europa.