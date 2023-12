Zaccagni dedica il gol contro l'Empoli al nonno: «Una giornata difficile. Spero tu sia orgoglioso»

In campo non sembrava incisivo, non aveva lo smalto che lo ha sempre caratterizzato, ma poi al momento giusto si è fatto trovare pronto in area e ha siglato la rete del 2-0. La serata di Mattia Zaccagni non è stata delle migliori, ma il gol ha cambiato tutto e non solo il giudizio su Empoli-Lazio. Proprio oggi, infatti, la mente dell'ex Hellas Verona era da un'altra parte, al nonno che proprio oggi si è spento. Una perdita importante per l'esterno d'attacco biancoceleste che ha cercato per due volte di segnare quel gol. All'ultimo tentativo la rete si è gonfiata e la sua esultanza era diretta solo in una direzione: verso il cielo. La dedica non è arrivata solo dal Castellani, ma anche sul suo profilo Instagram ufficiale in cui ha dedicato un pensiero a Ermanno: «Per me una giornata difficile, spero che tu sia orgoglioso di me. Per te Nonnino».

Lazio, Zaccagni e la dedica al nonno scomparso

In mattinata il classe 1995 aveva pubblicato una foto del nonno insieme al figlio avuto insieme all'influencer e modella Chiara Nasti.

Questa foto era accompagnata da un messaggio per il parente da poco scomparso: «Ciao nonnino, sei stato per me fonte d'ispirazione trasmettendomi i veri valori della vita, sei sempre stato un nonno premuoroso, mancheranno i tuoi consigli a tutti noi, hai vissuto una vita splendida e sarai ricordato da tutti con grande amore. Ti voglio bene nonnino».