Diretta Empoli-Lazio, dove vederla in tv e streaming

Empoli-Lazio. Entrambe le squadre hanno già raggiunto l'obiettivo che si erano prefissate a inizio stagione. L'Empoli, grazie a mister Paolo Zanetti e ad un gruppo talentuoso e giovane, è riuscito a regalarsi la salvezza addirittura con anticipo. Di contro una Lazio che, ben guidata da Maurizio Sarri, vuole vincere per chiudere il campionato al secondo posto, dietro solo al super Napoli dei record campione d'Italia con grande anticipo. Biancocelesti che l'anno prossimo militeranno in Champions League.

Empoli-Lazio, probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Grassi, Bandinelli; Henderson; Caputo, Cambiaghi.

All. Zanetti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Empoli-Lazio, dove vederla in tv e streaming

Empoli-Lazio, in programma oggi sabato 3 giugno alle ore 21 allo Stadio “Carlo Castellani”, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla piattaforma tv streaming di Dazn. Per seguire il match si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La diretta web del match sarà trasmessa sul sito del ilmessaggero.it