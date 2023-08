Lazio, visite mediche per Isaksen: l'arrivo in Paideia del nuovo esterno biancoceleste

Dopo un arrivo da top player all’aeroporto di Fiumicino, Gustav Isaksen questa mattina si è presentato al Paideia International hospital alle ore 9 per svolgere le visite mediche di rito. Il nuovo esterno della Lazio oggi muoverà i primi passi da calciatore dei biancocelesti iniziando come al solito dalle analisi del sangue cardiologiche e sotto sforzo. Una volta ottenuto il via libera dagli accertamenti, l’ormai ex Midtjylland potrà mettere nero su bianco il suo passaggio al club capitolino.

Lazio, Isaksen arriva in Paideia per le visite mediche

Isaksen arriva alla Lazio non come prima scelta per la corsia esterna, ma comunque come uno dei profili tenuti in grande considerazione. Sarri rimase ammirato dalle sue qualità nei due match di Europa League, per questo ne ha accettato l’acquisto. Anziché 10 milioni più bonus, Gustav sarà un investimento importante per Lotito poiché costerà ben 17 milioni e firmerà un contratto quinquennale a 1,3 a salire più bonus. Il terzo acquisto estivo della Lazio è ormai cosa certa.