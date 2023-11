Lazio, sospiro di sollievo per Zaccagni: nessuna lesione. Luis Alberto da valutare, ma vuole esserci al derby

Dopo l'importante vittoria contro il Feyenoord la Lazio stamattina si è allenata per la classica seduta di scarico post match. Palestra e campo per i titolari e allenamento normale per le riserve. Questo il programma prima di dare appuntamento a Formello per le prime prove tattiche in ottica derby a venerdì pomeriggio. Prove tattiche per le quali Sarri spera di ritrovare diversi protagonisti, in primis due titolarissimi che ieri sono usciti acciaccati dalla gara come Zaccagni e Luis Alberto.

Escluse lesioni al ginocchio destro per Zaccagni

A preoccupare è soprattutto l'esterno, che intanto in giornata ha svolto gli accertamenti per valutare le proprie condizioni: «Lo staff medico della S.S. Lazio - si legge sul sito del club - comunica che il calciatore Mattia Zaccagni è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti al momento non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico del ginocchio destro, a seguito del trauma riportato nel corso della partita di ieri sera.

Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab».

Luis Alberto da valutare, ma lui vuole esserci

Morale della favola la Lazio avrà solamente quattro giorni per cercare un recupero difficile per il numero 20. Almeno Sarri può consolarsi con il post di Luis Alberto su Instagram: «Tre punti molto importanti per noi, ma domenica abbiamo già un'altra battaglia. Concentrati fin da adesso». Non avendo svolto esami quest'oggi sale l'ottimismo per il Mago, che comunque verrà valutato attentamente. Stesso discorso per Marusic e Casale, reduce da due infortuni (il primo traumatico, il secondo muscolare) e oggi ancora assenti in gruppo. L'ideale per Sarri sarebbe ritrovare tutti in vista del derby.