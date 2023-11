Lazio, segna Immobile: Feyenoord piegato (1-0) e sorpassato in classifica. Il capitano a quota 200 gol con i biancocelesti

Con grinta, cuore e sofferenza la Lazio porta a casa tre punti d'oro. I biancocelesti battono di misura il Feyenoord e lo sorpassano al secondo posto del gruppo E. A decidere il match dell'Olimpico non poteva non essere Immobile.

Il capitano torna titolare e trova il 200° centro con la maglia del club capitolino. Gli ospiti provano a reagire e impensieriscono non poco Provedel con Gimenez e Ueda, ma alla fine non trovano lo spunto giusto. Vittoria, secondo posto e clean sheet. La prima missione per Sarri è compiuta. Ora tocca al derby.

Lazio avanti col guizzo di Immobile: raggiunta quota 200 gol

Sarri e Slot non cambiano nulla rispetto alle previsioni. Il tecnico biancoceleste torna con Kamada, Vecino e Luis Alberto a centrocampo e punta su Immobile davanti. L’allenatore olandese invece conferma l’undici visto all’andata. La Lazio parte subito forte con Zaccagni che fa ammonire Nieuwkoop (poi costretto a uscire per uno scontro con Hysaj). Nonostante l’Olimpico non sia pieno il clima è incandescente, con lo stadio che riempie di fischi il Feyenoord ogni volta che è in possesso palla. La squadra di Sarri resta stabile nella metà campo avversaria, ma le occasioni scarseggiano, mentre al 31’ ne arriva una doppia per quella di Slot. Prima il solito Gimenez, fermato da un superbo Provedel e poi Wieffer di testa sugli sviluppi dell’angolo seguente. Gli ospiti pian piano trovano fiducia e al 35’ si fanno notare di nuovo, stavolta con il destro insidioso di Paixao. Alla Lazio serve un guizzo dal nulla e al 46’ arriva. Palla in profondità di Felipe Anderson, Immobile scarta Bijlow e segna. Il capitano esulta, ma serve il via libera del Var che poco dopo arriva poiché lo tiene in gioco Geertruida.

E diventano 200 i gol in biancoceleste.

Il Feyenoord ci prova, ma la Lazio resiste e vince

Il Feyenoord rientra agguerrito alla ricerca del pareggio soprattutto con, pericolosissimo in due occasioni di testa, mentre Sarri cerca forze fresche inserendoal posto di Kamada, Zaccagni e Immobile. La pressione dei biancocelesti comporta il giallo che costa ail Celtic e per questo al suo posto entraper non rischiare nulla. Esce anche Hysaj per, mentre Slot punta tutto sugli esterni con i subentri di. Il tecnico olandese prova anche il tutto per tutto affiancandoa Gimenez, ma la Lazio si chiude e riparte in un finale tutto fisico, ma con poche emozioni. Gli ospiti spingono, ma alla fine non arrivano mai alla conclusione, mentre i biancocelesti soffrono quasi in dieci visti i problemi al flessore die sfiorano anche il raddoppio con. La beffa sembra dietro l'angolo sul colpo di testa diallo scadere, ma come al solito ci pensaa metterci una pezza assicurando il sorpasso in classifica.