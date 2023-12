Lazio, verso il Verona con tanti dubbi: Sarri attende novità da Patric, Luis Alberto e Isaksen

Tutto pronto per riprendere le operazioni tattiche a Formello. Dopo la ripresa di scarico post Genoa di ieri infatti la Lazio si ritroverà nel pomeriggio per iniziare sul serio lo studio del Verona. La prima risposta importante in campionato Sarri l'ha avuta con i tre punti (seppur complicati) contro il Cagliari, ma ora sarà necessaria una conferma. Con la sconfitta del Napoli il quarto posto è tornato distante solamente quattro lunghezze, ma il vero esame per i biancocelesti sarà vincere ancora al Bentegodi sebbene un rendimento da dimenticare in trasferta pari a 0,85 punti a partita.

Lazio, tanti giocatori in dubbio per Verona

Non di certo un ruolino da squadra che vuole puntare a rimanere Champions League e che rischia ancora di essere in emergenza sabato. Vanno valutate le condizioni di Luis Alberto, non al meglio per alcuni fastidi nella zona pubica (lato sinistro). C'è da gestire anche Patric, non al meglio col polpaccio destro, ma che rischia di dover stringere i denti per il match del Bentegodi vista l'assenza di Romagnoli e Casale che è prossimo al rientro in gruppo. Chiude la lista dei giocatori in dubbio Isaksen, uscito contro il Genoa per un dolore al quadricipite sinistro e ad alto rischio lesione.

Le probabili scelte di Sarri

In base a questa situazione Sarri sarà ancora costretto a diverse scelte forzate. Tra i pali ovviamente ci sarà Provedel. In difesa si proverà a recuperare Patric per confermare l'assetto con Gila, Lazzari e Marusic. In caso contrario toccherebbe al montenegrino arretrare al centro con Hysaj schierato al suo posto sulla fascia. A centrocampo c'è ottimismo per Luis Alberto, che a quel punto tornerebbe a completare il terzetto con Rovella e Guendouzi. Davanti Immobile e Felipe Anderson torneranno titolari giocando con ogni probabilità assieme a Pedro, a meno che Mau decida di lanciare subito Zaccagni, rientrato definitivamente ieri con i compagni.