Lazio: Romagnoli e Isaksen verso il rientro con l'Empoli, due giornate di squalifica per Lazzari

«Sono certo che anche la prima squadra, da oggi, partirà con piglio diverso e la voglia di dimostrare di non essere secondi a nessuno», parola di Lotito. Si è chiusa in questo modo ieri sera la cena di Natale della Lazio a Spazio Novecento. Il patron si è accodato alle dichiarazioni di Sarri dopo il ko con l'Inter e ci ha tenuto a incitare la squadra anziché puntare il dito. Meglio farsi forza con i cammini che proseguono tra Champions League e Coppa Italia anziché demoralizzarsi per l'undicesimo posto in campionato.

Eppure sarà opportuno cambiare subito marcia in Serie A, a partire dalla cara vecchia Empoli. Sarri venerdì tornerà al Castellani, lo stadio dove ha fatto conoscere davvero a tutti il suo credo, ma nel quale stavolta non potrà sbagliare. Il tecnico da oggi pomeriggio comincerà a premere sulla sua squadra in attesa di due recuperi molto importanti. Sono prossimi al rientro in gruppo infatti sia Romagnoli, reduce da una distrazione al polpaccio destro, che Isaksen, alle prese con lo stesso infortunio, ma al retto femorale della coscia sinistra.

Approcciare la partita di Empoli con altri due protagonisti è sicuramente un aiuto importante, ma il Giudice Sportivo è pronto a stoppare la corsa di un titolarissimo. Si tratta di Lazzari, tra i migliori dell'ultimo periodo, ma espulso nell'ultima sfida contro l'Inter. La mancanza di rispetto nei confronti di Maresca costerà ben due giornate all'ex Spal, che a questo punto sarà costretto a saltare anche il Frosinone oltre che l'Empoli, dando appuntamento al campo (in gare ufficiali) direttamente nel 2024. Per venerdì quindi si giocheranno due posti da terzini Marusic, Hysaj e Pellegrini.