Milan-Lazio, le probabili formazioni: Sarri con i dubbi Immobile e Zaccagni. Pioli ritrova Giroud e Leao

Terminata la rifinitura mattutina della Lazio in ottica Milan. L'allenamento di ieri pomeriggio ha fatto da apripista alle prove tattiche per la gara contro i rossoneri, un confronto determinante che in trasferta è un tabù addirittura peggiore del Torino per Sarri da quando è arrivato nella Capitale. Il tecnico ieri ha voluto coinvolgere i titolari nella tattica per permettere ad alcuni un po' di gestione quest'oggi. Proprio per questo motivo non si sono visti in gruppo né Marusic, in campo solo per un lavoro differenziato col preparatore Fonte, né Immobile e nemmeno Zaccagni, questi ultimi due impegnati solamente in palestra.

Nizza, il giocatore Beka Beka minaccia il suicidio da un ponte per una delusione sentimentale

Lazio, le probabili scelte di Sarri per il Milan

Nonostante ciò, tutti e tre sono attesi a disposizioni a San Siro. Il resto dei compagni invece, compreso Romagnoli con tanto di maschera protettiva in volto dopo la frattura composta alle ossa nasali, stamani hanno svolta la classica seduta di rifinitura. In base a quanto visto a Formello, tra i pali del 4-3-3 di Sarri al Meazza ci sarà il solito Provedel. In difesa, a destra Marusic cercherà di stringere i denti, con Hysaj che freme per tornare a sinistra e Casale che salvo sorprese dividerà ancora il centro con Romagnoli. In mezzo al campo la certezza come al solito è Luis Alberto, che stavolta però potrebbe ritrovare sia Kamada che Cataldi. Davanti, sempre acciacchi permettendo, è previsto il tridente con Felipe Anderson, Immobile e appunto Zaccagni.

Milan, Pioli ritrova dal 1' anche Maignan

Dal canto suo il Milan vorrà proseguire il testa a testa con l'Inter al primo posto e per farlo ritroverà diversi pezzi pregiati dal 1', su tutti Maignan tra i pali. Resta aperto il dubbio sulla fascia destra tra Calabria e Florenzi, mentre il resto della difesa sarà composto da Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo Adli è in vantaggio su Musah per la cabina di regia, mentre ai suoi lati sono previsti Loftus-Cheek e Reijnders. Davanti infine torneranno titolari Giroud e Leao per completare il tridente con Pulisic.

Probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli.

Indisponibili: Bennacer, Krunic, Kalulu, Caldara.

Diffidati: -

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: -

Squalificati: -