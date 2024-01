Napoli, Osimhen: «La Premier è uno dei migliori campionati del mondo. Ho già preso la mia decisione, a fine campionato la dirò»

Victor Osimhen, impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nigeria, è tornato a parlare del suo futuro, in relazione al possibile addio al Napoli. Il centravanti azzurro ha rilasciato un'intervista ai microfoni della CBS, sottolineando di aver già preso una decisione.

Le dichiarazioni del centravanti: «Ho già chiarito la mia posizione, ho il mio piano in testa e ho preso la mia decisione in merito al prossimo step che intendo compiere nella mia carriera. Il 60% delle persone parlano di rumors che mi accostano alla Premier League. Il campionato inglese è uno dei più importanti al mondo.

La situazione contrattuale di Osimhen

Osimhen andrà in scadenza a giugno 2026, dopo aver prolungato il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Il Napoli garantisce un ingaggio molto alto al giocatore, circa 10 milioni di euro a stagione. Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria che permetterà a chiunque di mettere sul tavolo la cifra per prelevarlo. Si tratta di una clausola di 130 milioni di euro.