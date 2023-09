Lazio, riposano tutti tranne Pellegrini. Domani rifinitura pre Monza: Guendouzi verso l'esordio dal 1'

Un giorno di riposo, poi subito le prove tattiche anti Monza. D’altronde è iniziato il primo tour de force della stagione e dopo il pareggio in extremis con l’Atletico Madrid, Sarri (in ripresa dalla febbre) pretenderà il massimo dai suoi. In queste prime cinque uscite stagionali la Lazio ha raccolto solo una vittoria e un pareggio a fronte di tre sconfitte. Le difficoltà non sono mancate, ma adesso per il tecnico andrà invertito il trend negativo fin dalla sfida dell’Olimpico di sabato contro il Monza.

Lazio, buone sensazioni per il recupero di Pellegrini

Dopo il riposo di oggi Sarri avrà solamente domani pomeriggio e sabato mattina per provare tatticamente la sfida contro la squadra di Palladino, al momento con un punto in più in classifica dei biancocelesti. La Lazio punta ad arrivare al match di nuovo con la rosa al completo, ma tutto dipenderà da Pellegrini. Il terzino, costretto a uscire per un forte fastidio al ginocchio destro in Champions League, ieri ha confermato il buon esito della risonanza e oggi continuerà a fare fisioterapia per mettersi subito a disposizione in attesa di un ultimo esame strumentale di verifica.

Le probabili scelte di Sarri in ottica Monza

Visto il fastidio accusato però difficilmente Sarri lo lancerà dal 1’ come fatto contro l’Atletico Madrid, tra l’altro con buoni risultati. Per le fasce ci sarà un ballottaggio a tre tra Hysaj, Lazzari e Marusic. In mezzo Casale insidia Patric accanto a Romagnoli, mentre tra i pali ci sarà l’eroe europeo Provedel. In mezzo al campo dopo l’esclusione di martedì Cataldi freme per tornare titolare a scapito di Vecino e Rovella. Guendouzi stavolta assapora una chance dal 1’ sulla mezzala destra, mentre Luis Alberto resta l’intoccabile a sinistra. Sugli esterni Isaksen e Pedro proveranno a spodestare Felipe Anderson e Zaccagni. Impresa quasi impossibile invece per Castellanos con Immobile, alla ricerca del gol dopo quattro gare a secco.