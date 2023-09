Provedel, il portiere antidivo del gol all'Atletico Madrid (che fa il giro del mondo). La compagna, il figlio e la passione per la Formula 1

Si dice che tre indizi fanno una prova, ma con Provedel ne bastano due. Il secondo gol della carriera del portiere della Lazio è identico al primo segnato nel febbraio 2020 con la Juve Stabia. Anche in quel caso con un colpo di testa Ivan regalò il pareggio alla sua squadra, ma contro l’Ascoli in Serie B. Tre anni e mezzo dopo invece ha sancito l’1-1 contro l’Atletico Madrid nel match di esordio del gruppo E di Champions League, iscrivendosi per sempre nella storia della competizione visto che è solo il quarto portiere a trovare il gol e il secondo a riuscirci su azione dopo Bolat (sempre di testa) nel 2009.