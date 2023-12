Lazio, lunedì il match contro l'Inter: Sarri attende Patric, Romagnoli e Rovella. Attesa per i sorteggi di Champions

All'indomani del k.o. contro l'Atletico Madrid, la Lazio ne esce ridimensionata dal punto di vista del gioco, ma non dell'entusiasmo, visto che lunedì sarà ancora protagonista ai sorteggi degli ottavi di finale di Champions League a Nyon. Qualsiasi avversario verrà estratto sarà proibitivo, ma se dovesse scegliere Sarri non ha dubbi: «A questo punto, visto che è l’unica squadra che mi manca in carriera, spero di giocare col Barcellona, anche se la vedo dura batterli nel possesso palla. Mi dispiace solo che quest’anno giocano in un altro stadio e non al Camp Nou».

Lazio subito in campo: le situazioni da valutare

Prima di pensare al sorteggio però bisognerà preparare un altro big match. Domenica sera all'Olimpico infatti arriverà la capolista Inter e i biancocelesti non potranno rallentare ulteriormente la loro corsa al quarto posto. Oggi pomeriggio ci sarà il primo allenamento post Atletico Madrid, ma le prove tattiche cominceranno da domani. Prove nelle quali sono attesi Hysaj (ieri uscito per un'indisposizione, nessuna lite con Sarri) e Patric, reduce dalla febbre. Ci sarà ovviamente anche Rovella, out per squalifica in Champions, e infine Mau incrocia le dita anche per Romagnoli, atteso in gruppo nei prossimi giorni.

Le idee di Sarri in ottica Inter

Salvo imprevisti quindi l'unico assente sarà Isaksen, che proverà a rientrare tra Empoli e Frosinone. In vista dell'Inter quindi ci saranno novità, non in porta dove toccherà al solito Provedel, ma al centro della difesa in base alle condizione dei rientranti Patric e Romagnoli, oltre che sulle fasce, con Lazzari che freme per riprendersi il posto a scapito di uno tra Marusic e Hysaj. A centrocampo si rivedrà Rovella, con ogni probabilità tra Guendouzi e Luis Alberto, mentre davanti tornerà Felipe Anderson nel tridente con Zaccagni e uno tra Immobile e Castellanos.

La preparazione alla sfida con il grande ex Inzaghi è già cominciata.