Lo Stadio Olimpico ricorda Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli

Prima del calcio d'inizio di Lazio-Empoli, lo Stadio Olimpico ha ricordato la scomparsa di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli. Come in tutte le gare della diciassettesima giornata, è stato osservato un minuto di silenzio. Tante le iniziative dei tifosi e della società sugli spalti e all'interno dell'impianto: in Curva Maestrelli è stata adagiata una gigantografia di Mihajlovic. All'ingresso della Tribuna Autorità invece, è stata allestita una mostra delle maglie biancocelesti indossate dal serbo. La famiglia ha condiviso sui social alcuni scatti dall'Olimpico, ringraziando il club e i suoi sostenitori.