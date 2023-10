Lazio, riecco Immobile: il capitano ci sarà contro il Sassuolo. Provedel in dubbio

Ultimata anche la seduta di antivigilia della sfida con il Sassuolo. La Lazio continua a recuperare i pezzi e, come preventivato nei giorni scorsi, oggi è arrivata la conferma: Immobile è tornato in gruppo. Il capitano biancoceleste, apparso in miglioramento nel lavoro differenziato di ieri, oggi finalmente è stato aggregato al resto dei compagni per le prove tattiche in vista del Sassuolo. L'affaticamento al flessore della coscia destra è ormai cosa passata, ma a prescindere da ciò difficilmente ci si potrà aspettare una sua presenza dal 1' al Mapei Stadium.

Immobile torna in gruppo. Le ultime da Formello

Il capitano partirà alle spalle di Castellanos, ieri regolarmente in gruppo così come Marusic, tornato dagli impegni col Montenegro, ma anche gli stessi Gila e Pedro che ieri erano stati gestiti. Al momento l'unico assente è Vecino, atteso domattina a Formello per la rifinitura prima della partenza per Reggio Emilia, quando verrà anche valutato Provedel, ancora non al meglio con il fianco destro e oggi impegnato solo in un lavoro differenziato. Il portiere biancoceleste proverà a stringere i denti per esserci nel 4-3-3 di Sarri che non dovrebbe avere grandissime novità rispetto al match contro l'Atalanta. Al momento i ballottaggi sono in mezzo alla difesa tra Casale e Patric e sulla mezzala destra di centrocampo tra Guendouzi, Kamada e Vecino. In casa Sassuolo invece Dionisi punterà tutto su Berardi e nel frattempo spera di recuperare Matheus Enrique a centrocampo.

Probabili formazioni:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All.: Dionisi.

Indisponibili: Viti, Alvarez.

Diffidati: -

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Martusciello.

Indisponibili: -

Diffidati: -

Squalificati: Sarri.