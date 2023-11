Diretta Lazio-Feyenoord 0-0: Vecino ci prova da fuori area, pallone altissimo

Decisiva. Con la voglia di Sarri di vincere. «Voglio il riscatto, anche se la nostra priorità - ha detto il tecnico in conferenza stampa ieri - è quella di riprendersi la Champions League attraverso la Serie A». Un Sarri arrabbiato, teso, quello visto, dopo che la società lo ha messo spalle al muro richiedendo una presa di posizione pubblica dopo le nuove offerte arrivate dall'Arabia Saudita. Richiesta accettata:«Resto e combatto». Il clima attorno alla Lazio che stasera alle 21 affronta il Feyenoord è questo. Sciolto il dubbio Immobile: gioca ed è alla ricerca del gol numero 200 con la maglia biancoceleste. Il capitano stavolta a differenza di quanto successo contro Fiorentina e Bologna parte dall'inizio. Il primo pallone si muove alle 21: arbitra il polacco Marciniak.

PRIMO TEMPO

28' Sono scesi i ritmi, il Feyenoord ha messo un poco la testaa fuori, ma la Lazio quando attacca lo fa con la giusta velocità, e guadagna un altro corner.

22' Vecino da lontanissimo, pallone alto.

19' Ha la peggio Nieuwkoop, che non ce la fa. Ferita probabilmente assai profonda. Slot costretto al cambio, dentro Trauner.

16' Testa contro testa tra Hysaj e Nieuwkoop: il difensore della squadra olandese perde sangue.

13' Attimi di terrore per Sarri, anche in vista del derby. Sembrava si fosse fatto male Zaccagni, ma dopo qualche minuto si rialza e rientra.

10' Assalto totale della squadra di Sarri, che gioca nella metà campo degli olandesi.

6' Ancora la Lazio, che questa volta arriva alla conclusione con Felipe Anderson: toccato un attimo prima della conclusione, arrivano anche le proteste di Sarri, ma Marciniak è lì e lascia correre.

Giusto.

4' Ottimo avvio della Lazio: concentrata, veloce, coraggiosa la squadra di Sarri che in questo caso attacca a destra con Lazzari che guadagna un calcio d'angolo.

1' Non passa nemmeno un minuto, Zaccagni sgasa a sinistra e fa ammonire Nieuwkoop che lo stende a pochi metri dall'area di rigore.

1' Iniziata all'Olimpico: il primo pallone lo muove la squadra ospite.

Stanno entrando in campo le due squadre. Tra poco sarà Lazio-Feyenoord.

Lazio, Provedel: «La squadra è arrabbiata. Ora affrontiamo di petto il Feyenoord, poi il derby»

Lazio-Feyenoord, formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hankco, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Giménez, Igor Paixao. All. Slot.

Dove vedere Lazio-Feyenoord in diretta tv e in streaming

Lazio-Feyenoord è in programma questa sera alle 21 allo stadio Olimpico di Roma. Il match della squadra di Maurizio Sarri si potrà vedere in diretta su Sky Sport. In streaming anche attraverso l'applicazione Sky Go oppure su Now Tv. Sempre in streaming la gara si potrà vedere su Mediaset Infinity, che ha i diritti della massima competizione europea.