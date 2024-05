Atalanta-Juventus, dove vedere in chiaro la finale di Coppa Italia: orario e probabili formazioni della finale

Maggio porta via con sé la maggior parte delle competizioni dai campionati alle coppe nazionali. La Coppa Italia, infatti, è arrivata alla finale che vede l'Atalanta affrontare la Juventus per alzare il trofeo. I bergamaschi arrivano alla partita con la fatica sulle spalle dopo le gare di Europa League contro il Marsiglia, sconfitto in semifinale. Per di più, dopo aver affrontato i francesi, ieri Scamacca e compagni hanno affrontato la Roma nello scontro diretto per la Champions League, vinto proprio dall'ex Sassuolo. I bianconeri, invece, stanno passando un momento di crisi che la vittoria della coppa potrebbe allontanare in vista della fine del campionato.

