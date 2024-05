Tottenham-Manchester City: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Il Manchester City ha la grande occasione di sorpassare nuovamente l'Arsenal e di portarsi ad una sola giornata dalla vittoria del titolo. Questa sera nel recupero della 34a giornata di Premier League la squadra di Pep Guardiola fa visita al Tottenham al New White Hart Lane. Una chance che i citizens non possono sprecare, essendo attualmente a -1 dai Gunners, con la possibilità di portarsi a +2 a una giornata dalla fine. Nell'ultimo turno il City sfiderà il West Ham all'Etihad Stadium, l'Arsenal invece giocherà in casa contro l'Everton. Naturalmente le partite saranno in contemporanea domenica 19 maggio alle ore 17.