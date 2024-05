Lecce-Udinese: dove vederla, orario e probabili formazioni. Cosa cambia per la retrocessione

La corsa salvezza entra nel vivo in queste ultime tre giornate di Serie A, con il Lecce che affronta l'Udinese nella 36ª giornata di campionato. I salentini sono già salvi grazie alle sconfitte di questo fine settimana di Cagliari e Frosinone. Visti i tanti scontri diretti che ci sono proprio in questo finale di campionato, Krstovic e compagni hanno ottenuto un salvezza tanto sofferta e combattuta. Discorso diverso, invece per l'Udinese che è diciassettesimo con un solo punto di vantaggio sul Sassuolo. Riuscire a vincere oggi significherebbe fare un bel balzo in classifica che porterebbe i friulani al 16° posto.

