Provedel, la Russia rivela: «Ha rifiutato la convocazione». L'agente: «Può giocare solo per l'Italia»

Caso diplomatico intorno a Ivan Provedel. La Federazione russa ha pensato di convocare il numero uno della Lazio, come rivelato dal preparatore dei portieri Vitaly Kafanov a Sport Express: «Ho chiesto alla Federcalcio di mettermi in contatto con lui, ma ha detto che non voleva parlare con nessuno dalla Russia.

Lo stavo cercando perché volevamo convocarlo: stiamo seguendo i suoi progressi, sappiamo che ha anche segnato un gol». Secondo Kafanov quindi Provedel, origini russe da parte della famiglia materna e già convocato da Spalletti con l'Italia, avrebbe rifiutato la convocazione con la Russia.

Una versione però smentita dall'entourage del giocatore.

«Non è vero che ha rifiutato la Russia», ha detto l'agente Gianni Rava, «la verità è che Provedel non può giocare per la Russia né per la Francia o il Brasile perché non possiede la cittadinanza di questi paesi. Pensate che l’allenatore possa contattare Cristiano Ronaldo o Messi? No, perché uno è portoghese e l’altro argentino. Magari potete spiegare a Kafanov che Ivan può rappresentare solamente l’Italia».