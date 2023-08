Lazio, pronto il colpo a centrocampo: piace Samardzic, ma Sarri vuole Guendouzi

Il ko subito in rimonta a Lecce fa ancora riflettere Sarri. Al tecnico non è piaciuto affatto l'atteggiamento col quale la Lazio ha approcciato la seconda frazione, motivo principale della rimonta subita nel finale con conseguente ko totalmente in linea con gennaio scorso. Il Comandante nella serata del Via del Mare si è fatto sentire con la squadra strigliandola con gli stessi concetti ribaditi poi davanti alle telecamere, mentre nella ripresa di ieri ha preferito il silenzio prima di parlare con Fabiani. Nei discorsi col nuovo ds si è discusso anche di altri possibili rinforzi e tra questi c'è un altro centrocampista.

Nelle ultime settimane la Lazio sta lavorando su più piste per la linea mediana. Una sembra essersi defilata ed è quella che porta a Wieffer, col Feyenoord che chiede più di 15 milioni per il suo centrocampista. Così nel mirino dei biancocelesti sono rimasti due obiettivi: Samardzic e Guendouzi. Per il primo l'Udinese spara alto, circa 30 milioni compresi bonus ed eventuali contropartite. Sicuramente ha un talento che piace a Sarri e il suo staff, ma il tecnico è convinto che per il suo centrocampo (come tra l'altro emerso a Lecce) serve quantità e fisicità. Ecco perché sta scalando sempre di più le gerarchie Guendouzi. Il mediano francese sarebbe il rinforzo ideale, tra l'altro con un valore del cartellino tra i 15 e i 20 milioni secondo il Marsiglia, anche se la Lazio cercherà di abbassare le pretese.

Determinanti le uscite di Marcos Antonio e Basic

Di certo per chiudere un altro colpo a centrocampo sarà opportuno cedere. Oltre ad Akpa Akpro, indeciso tra l'Empoli e la Ligue 1, ma considerato da tempo un esubero, il primo tassello in uscita che permetterebbe un'entrata è Marcos Antonio. Il brasiliano, alle prese con una lesione alla coscia destra, è molto vicino al passaggio al Paok Salonicco nonostante negli ultimi giorni ci abbia fatto un pensiero anche il Lecce. Dopodiché un'altra possibile partenza sarebbe quella di Basic, seguito da molti club in Italia e non solo.

Tra questi c'è anche l'Udinese, con la quale potrebbe essere utilizzato da contropartita, ma Lotito deve abbassare la valutazione da 12 milioni di euro. E chissà che sempre come scambio il croato non possa rientrare nell'operazione Guendouzi.