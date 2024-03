Calendario corsa Champions League: Juve e Roma "penalizzate" dai big match, più facile per il Bologna

La Serie A comincia a definirsi, con la corsa alla prossima Champions League che entra nel vivo. Le big del nostro campionato si stanno contendendo l'approdo nelle prime quattro posizioni della classifica. Gli occhi sono sempre puntati sul ranking Uefa, che permetterà di avere anche un ipotetico quinto posto per la massima competizione europea per club, ma intanto ci sono le ultime nove gare di Serie A da disputare. Calendario alla mano, la Juventus è la squadra che ha il cammino più difficile mentre l'Inter è quella che affronta meno scontri diretti di tutte. Calendario non molto benevolo anche con la Roma che alle partite con le big in campionato deve unire l'Europa League.

