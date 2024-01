Inter-Lazio in Supercoppa: dove vederla, orario e probabili formazioni

Oggi Inter e Lazio scendono in campo per la semifinale di Supercoppa italiana. La competizione ha creato non poche polemiche per la decisione della Lega di giocare in Arabia Saudita. Una scelta che ha stravolto anche il normale svolgimento del campionato con solo sei partite che verranno disputate nel fine settimana a differenza delle solite dieci. In vista della gara, Sarri aspetta di recuperare Mattia Zaccagni che ha accusato un fastidio al piede, mentre Inzaghi non ha grandi problemi di formazione. Ecco tutte le informazioni dellaa partita: dove vedere Inter-Lazio, l'orario e le probabili formazioni.

Dove vedere Inter-Lazio e l'orario

Inter-Lazio comincia alle 20.00 ore italiane e si gioca all'Al Awwal Stadium.

La gara è disponibile in diretta televisiva e streaming con Caanle 5 che riprende in chiaro il match tra i nerazzurri e i biancocelesti. In streaming, invece, sarà disponibile su Mediaset Infinity+ e Sport Mediaset.

Probabili formazioni

Pochi problemi di schieramento per Maurizio Sarri, che spera di recuperare il prima possibile Mattia Zaccagni, nei giorni scorsi in ddubbio per un problema al piede. Il tecnico biancoceleste, però, dovrebbe scendere in campo con Immobile titolare con Castellanos che è indisponibile. L'Inter non ha problemi di formazione e Inzaghi dovrebbe scegliere i soliti titolari per giocare questa semifinale.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

L'arbitro

A dirigere la partita è Matteo Marchetti di Ostia, meentre ad assisterlo come guardialinee ci sono Baccini e Mokhtar. Il ruolo di quarto uomo è ricoperto da Marinelli, mentre al Var c'è Di Bello. Infine, Di Paolo lo coadiuverà come Avar.



Arbitro: Marchetti

Assistenti: Baccini-Mokhtar

IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Di Bello-Di Paolo