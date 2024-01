Immobile e Zaccagni ammoniti durante Lazio-Lecce: erano diffidati, salteranno il Napoli

La Lazio vince di misura contro il Lecce e conquista la quinta vittoria consecutiva, prima volta dell'era Sarri. Una vittoria importante in vista dell'impegno di Supercoppa italiana contro l'Inter (19 gennaio). La brutta notizia per la Lazio, però, riguarda le ammonizioni di Ciro Immobile e Mattia Zaccagni.

Lazio-Lecce 1-0: quinta vittoria consecutiva, prima volte nell'era Sarri. La decide Felipe Anderson

Entrambi erano diffidati, di conseguenza salteranno la prossima gara di campionato contro il Napoli, in programma il 28 gennaio all'Olimpico. Zaccagni ha rimediato un giallo per proteste, così come Immobile che ha avuto uno scontro verbale con Falcone ed è stato poi sanzionato dall'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi. Due assenze che saranno certamente pesanti per il reparto offensivo biancoceleste, soprattutto in un big match come quello contro i campioni d'Italia.