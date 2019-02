Fantacalcio, 25ª giornata: ecco infortunati, rinvii, turnover, squalifiche, e diffidati

Sono out per questa giornata:

Si avvicina la. E’ ufficiale ildel match tra Lazio e Udinese a data ancora da destinarsi. La partita era in programma per lunedì 25 febbraio a causa del Sei Nazioni di rugby, ma il passaggio di turno dei biancocelesti in Coppa Italia e le semifinale di andata del torneo - che si giocherà martedì prossimo - hanno costretto la Lega ad un ulteriore rinvio. Visto anche l’impegno dei laziali in Europa, l’incognita del recupero è sempre più grande.Per inon sarà facile scegliere come comportarsi: infatti o si opterà per il 6 politico - perciò i giocatori schierati delle due rose riceveranno un voto standard senza aggiunta di bonus o malus - o si aspetterà la data ufficiale in cui si disputerà la gara per concludere il calcolo della giornata, lasciando così in sospeso l’esito del turno. Oltre a ciò, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 24 giornata., tante assenze che non renderanno semplici le scelte deiper lo schieramento delle(Sampdoria),(Sassuolo),(Juventus),i e(Chievo),(Atalanta),(Udinese),(Napoli),(Cagliari),(Torino),(SPAL) e(Milan).LEGGI ANCHE: ---> Fantacalcio 24ª giornata, Pavoletti, Kolarov, Veretout, Piatek e Ronaldo fantavoti da urlo: l'esito dei nostri consigli per le formazioni Massima attenzione anche aiche potrebbero prendere un ulteriore cartellino giallo e saltare la gara successiva. Una lista diche potrebbero lasciarvi in dieci danneggiando così l’intera tornata fantacalcistica. Nellaa rischioIn più si avvicinano il derby ed il turno di ritorno in Champions contro il Porto, perciò Mister Di Francesco potrebbe lasciare a riposoi ed il giovanecontro il Frosinone. Speranza per il recupero diche oggi si è allenato a Trigoria.Nellaa rischio squalifica ci sono(che oggi festeggia il suo 29° compleanno ricevendo gli auguri anche dai cugini giallorossi - “Auguri Cirù" ha scritto in una story su Instagram il centrocampista della Roma),rischia di perderementre ilperdePer la corsa al quarto posto attenzione alle scelte degli allenatori. Persono in bilico, a causa di un risentimento muscolare, eddiffidato mentre ladovrà affrontare un pesante turnover visti i numerosi appuntamenti previsti dal calendario. Nelsqualificatoe rischio squalifica per. Per sostituire lo spagnolo si pensa ao aNellasi attende il verdetto definitivo perche potrebbe restare fuori anche per un mese a causa di un’aritmia. I partenopei dovranno fare a meno diin un campo insidioso come il Tardini di Parma.