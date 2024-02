Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni: Sarri con la difesa decimata, Italiano punta su Belotti

L’auspicio di Sarri non ha raccolto i frutti sperati. Il tecnico dopo la vittoria di Torino aveva sottolineato gli interminabili problemi di formazione dell’ultimo periodo: «Siamo ridotti al limite in certe zone di campo e il rischio è che se non ci rientrano i giocatori prima o poi le paghiamo queste defezioni». In ottica Fiorentina per la Lazio ci saranno due rientri importanti come Zaccagni e Vecino, sicuramente due ottime notizie, ma per il resto la situazione non è affatto migliorata per Mau, che a Firenze avrà di nuovo le scelte contate tra infortuni e squalifiche.

Immobile per la Lazio e per l'azzurro: obiettivo, andare in Champion ed eliminare il Bayern

Lazio incerottata, ma almeno Sarri ritrova Vecino e Zaccagni

Addirittura nella rifinitura di Formello Mau ha dovuto fare a meno di alcuni giocatori che dovranno stringere i denti al Franchi come Marusic e Casale. Il montenegrino nonostante gli acciacchi dovrebbe spuntarla, così come Hysaj, per le fasce della difesa, mentre l’ex Hellas è rimasto l’unico centrale che potrà giocare accanto a Romagnoli visto che Patric è infortunato e Gila squalificato. Se non dovesse farcela invece toccherà a Hysaj, provato in mezzo alla difesa nella rifinitura vista l'emergenza. A centrocampo altri straordinari per Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto, ma almeno tornerà tra i convocati Vecino nonostante non si sia allenato nella rifinitura. Davanti infine Pedro proverà a insidiare un acciaccato Isaksen per completare il tridente con Immobile e Felipe Anderson. In panchina tornerà anche Zaccagni. Aggregati dalla Primavera infine Ruggeri, Coulibaly e Sana Fernandes.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Beltran, Ikoné; Belotti. All.: Italiano.

Indisponibili: Christensen, Kouamé.

Diffidati: Beltran, Bonaventura.

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.

Indisponibili: Patric, Rovella.

Diffidati: Pellegrini, Sarri.

Squalificati: Gila.