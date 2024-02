Lazio, il Bayern Monaco è in crisi nera: sconfitta col Bochum e litigio tra Kimmich e lo staff, ma Tuchel resta

La Lazio tra poco più di due settimane torna in campo contro il Bayern Monaco per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League. La situazione dei bavaresi sembra sorridere ai biancocelesti, visti anche gli ultim risultati del club. Dopo lo scivolone contro Immobile e compagni, che allo Stadio Olimpico hanno vinto 1-0, i tedeschi sono stati sconfitti in Bundesliga e hanno permesso al Bayer Leverkusen di allungare ancora in testa alla classifica. Contro il Bochum, infatti, è arrivata la sconfitta per 3-2, con Upamecano che ha causato, ancora una volta, un calcio di rigore rimediando anche il cartelino rosso.

Ai ferri corti con lo spogliatoio

La situazione tesa non ha avuto effetti solo sui risultati, ma anche sulla flicità dello spogliatoio. Come riporta Patrick Strasser, giornalista di Abendzeitung, Joshua Kimmich si è confrontato faccia a faccia con un membro dello staff tecnico di Tuchel. Il centrocampista, infatti, non ha gradito la sostituzione al 63' e per questo motivo ha dato vita a un litigio con Zslot Löw.

Tuchel resta

In molti hanno dato vicino l'addio di Thomas Tuchel dalla panchina, ma questa voce è stata smentita. Secondo quanto riporta Sky Sport Deutschland, il Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di esonerare l'ex allenatore del Chelsea. Questo, da parte sua, non vuole dimettersi e vuole proseguire sulla panchina del club bavarese nellee prossime settimane.

Il tecnico tedesco, infatti, crede di poter invertire la rotta e per questo vuole rimanere alla guida del club.