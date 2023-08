Lazio, previsto un ultimo contatto con Lloris, ma tutte le strade portano a Sepe per la porta

Non è stato certamente l’esordio che sognava Sarri quello di ieri al Via del Mare. La Lazio, in vantaggio con Immobile, si è buttata via facendosi recuperare dal Lecce con le reti di Almqvist e Di Francesco. Un ko pesante, remake di quanto accaduto la passata stagione, che ha allarmato il tecnico biancoceleste: «Fare questa prestazione è preoccupante. Abbiamo fatto una fase difensiva ridicola e perdere in questo modo è inaccettabile». Dopo quattro esordi di fila con vittoria in campionato quindi la Lazio ferma la striscia positiva, ma almeno si consola con il nuovo portiere in arrivo.

Lazio, in arrivo il sesto acquisto: Sepe in pole per la porta

Da giorni ormai si lavora sul nuovo estremo difensore da affiancare a Provedel. Dopo l’uscita di Maximiano in prestito all’Almeria con obbligo di riscatto attorno agli 8 milioni, il club sta cercando un profilo che alla fine salvo sorprese corrisponderà a Sepe. Il portiere della Salernitana è da tempo in cerca di sistemazione e dopo aver rifiutato nei mesi scorsi il Valladolid, il Tolosa, il Konyaspor e il Bari, stavolta sembra aver scelto la destinazione definitiva. Ai campani basta che la Lazio si prenda a carico i restanti tre anni del contratto del calciatore con un ingaggio molto vicino al milione, senza nemmeno contropartite come Fares, che al momento non interessa se non a certe condizioni.

Lloris difficile anche se è previsto un ultimo contatto

Un’operazione low cost con la quale verrebbe accontentato Sarri, maggiormente convinto di accostare a Provedel un portiere con un curriculum poco ingombrante. È questo il motivo per il quale pian piano è sfumata la pista che porta a, nonostante è previsto un ultimo contatto in giornata.aveva trovato l’accordo col francese per un biennale a oltre 2 milioni di euro con partecipazione delal pagamento dell’ingaggio, ma il silenzio di Sarri non è piaciuto al campione del Mondo che salvo cambi di idea improvvisi ha già voltato pagina in cerca di nuovi stimoli.