Lazio, Lloris fa un passo indietro per i tentennamenti di Sarri. Ecco il motivo del dietrofront

Aumentano i colpi di scena nella corsa al secondo portiere della Lazio. Dopo diversi giorni in cui Lotito aveva in pugno Lloris, alla fine è saltato tutto. Le prime indiscrezioni lanciate in Francia dall’Equipe hanno trovato riscontro poco dopo dai diretti interessati. I biancocelesti hanno perso la possibilità di arricchire la rosa con l’esperienza del portiere campione del Mondo che per sua scelta ha interrotto le trattative. Una presa di posizione dovuta al fatto che nella Capitale non avrebbe avuto il posto da titolare garantito, ma non solo.

Lazio, Lloris fa un passo indietro

Non ci sono problemi economici dietro la fine della trattativa tra la Lazio e Lloris. Lotito d’altronde aveva già trovato l’intesa sia con l’entourage del calciatore e sia con il Tottenham che ne detiene il cartellino fino al 2024. Biennale a poco più di 2 milioni di euro, con una parte pagata dagli Spurs. Una bozza di accordo per la quale serviva solamente il via libera di Sarri e qui si arriva al punto della questione, perché il tecnico e il suo staff fin da subito hanno storto il naso sulla possibilità dell’arrivo di Lloris.

Il retroscena sulla scelta del francese

Meticoloso come è con la difesa, Sarri non voleva alterare gli equilibri di un reparto arretrato che lo scorso anno ha comportato 21 clean sheet in, né oscurare. Per questo motivo, nonostante la voglia di Lotito di portare un leader come Lloris a(lo ha sentito telefonicamente almeno tre volte), il Comandante ha sempre tentennato senza nemmeno farsi sentire col francese. Un comportamento che non è piaciuto al quasi 37enne, che non sentendosi ben accetto sebbene un curriculum di tutto rispetto, alla fine ha scelto di bloccare tutto restando un sogno di mezza estate. E ora per sostituireprende sempre più quota il nome di, con un profilo decisamente meno ingombrante di Lloris.