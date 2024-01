Sinner in finale agli Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla. Sfiderà uno tra Medvedev e Zverev

Sinner è in finale agli Australian Open. Dovrà aspettare qualche ora per scoprire contro chi si giocherà l'atto conclusivo del primo Slam del 2024 a Melbourne, ma l'impresa contro Djokovic che ha fatto svegliare all'alba mezzo Paese è già diventata una pagina storica di questo sport. L'altra semifinale è tra Medvedev e Zverev. La finale è in programma domenica 28 gennaio.