Corentin Moutet, chi è il prossimo avversario di Sinner al Roland-Garros

Sarà Corentin Moutet il prossimo avversario di Jannik Sinner al 4° turno del Roland-Garros. Il francese domenica sfiderà l'attuale numero 2 al mondo provando un'impresa piuttosto complessa. Moutet nell'ultimo turno ha battuto Sebastian Ofner, rimontando dopo aver perso il primo set. In precedenza aveva vinto contro Aleksandr Ševčenko e Nicolas Jarry, entrambe le volte in 4 set. «E' un tennista di grande talento, mancino, e davanti al pubblico di casa sa giocare molto bene» così l'altoatesino ha descritto il suo avversario in conferenza.

Sinner, quando gioca contro Moutet nel 4° turno del Roland Garros: orario e dove vedere il match