Djokovic-Musetti, slitta l'inizio dell'incontro: dove vedere l'incontro del Roland Garros

Il terzo turno del Roland Garros è arrivato al culmine con lgi ultimi incontri che vanno in scena, come quello tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. Il tennista italiano originario di Carrara sfiderà il numero 1 al mondo che lo scorso anno ha alzato il trofeo. 2000 punti conquistati per blindare la vetta della classifica Atp che ora è minacciata da Jannik Sinner. L'italiano ha messo nel mirino il serbo e sspera di superarlo proprio in questi giorni sotto l'ombra dellaa Tour Eiffel.

