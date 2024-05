Moto Gp: dove vedere il Gran Premio d'Italia al Mugello. orario e il programma. Pecco cerca il tris con la Ducati

La settima tappa del Motomondiale sarà quella italiana. Domenica si torna in pista per il Gp d'Italia al Mugello, nella pista che ha fatto gioire numerose volte Valentino Rossi e recentemente anche Pecco Bagnaia. A distanza di una settimana dalla vittoria di Pecco nel Gran Premio di Catalugna, la Moto Gp non si ferma. Il pilota della Ducati cerca la seconda vittoria consecutiva in questo Mondiale e il tris al Mugello: infatti ha già vinto le ultime due edizioni del Gran Premio d'Italia.