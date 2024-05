Roland Garros 2024, da Fognini a Musetti: dove vedere tutti gli italiani in gara

Il Roland Garros è cominciato con il campo che ha faticato a dare i primi verdetti. A rovinare uno degli appuntamenti più attesi della stagione di tennis è stata la pioggia che è caduta incessantemente su Parigi. Sono state tante le partite rinviate a causa del maltempo e solo quegli incontri programmati su un campo con copertura sono andati in scena. Nella giornata di oggi 29 maggio, solo due sfide sono andate in scena, quella di Alcaraz contro de Jong e quella di Tsitsipas contro Altmaier. Mentre a chiudere il programma di oggi ci pensa Jannik Sinner, in campo dalle 20.15, domani saranno tanti gli italiani impegnati nel torneo.

Goffin insultato dal pubblico del Roland Garros (che gli lancia anche una gomma): «Ormai qui in Francia il tennis sembra il calcio»