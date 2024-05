Sinner-Gasquet, diretta: dove vedere e orario del secondo turno del Roland Garros

Aggiornamenti in evidenza

Jannik Sinner torna in campo per il secondo turno del Roland Garros in cui aaffronterà Richard Gasquet. Il torneo francese sta avendo qualche problema a causa della pioggia che si è abbattuta sulla capitale transalpina. Molti incontri, infatti, sono stati rinviati a causa del maltempo ad eccezione di alcuni come quello del classe 2001 italiano. La sfida si terrà su un campo con il tetto coperto e quindi potrà tenersi senza problemi, con Sinner che cercherà di superare il secondo turno della competizione per continuare a mettere il sale sulla coda di Djokovic.

