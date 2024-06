Serie B, Venezia-Cremonese: dove vedere la finale di ritorno dei playoff, orario e probabili formazioni

Dopo lo 0-0 dell'andata allo Zini, Venezia e Cremonese si sfidano nell'ultimo atto dei playoff di Serie B. Domenica va in scena la finale di ritorno al Penzo, dove la squadra di Vanoli avrà a disposizione due risultati su tre per conquistare la Serie A (per miglior piazzamento in regular season). La Cremo di Stroppa, invece, dovrà necessariamente vincere al termine dei 90 minuti, non potendosi appellare a supplementari o rigori.