Sabato 1 Giugno 2024, 01:42

Chiamatela magia. Una suggestione trasformatasi in realtà che solo la Champions sa regalare. Perché se questa sera a giocarsi la coppa nel mitico Wembley ci sono loro, che nell’immaginario popolare sono rimasti i Galacticos benché Ronaldo e Beckham siano prossimi ormai ai 50, e dall’altra una squadra che ha vissuto, almeno in Bundesliga, la peggior stagione degli ultimi anni classificandosi quinta, la favola vien da sé. Da un lato i campioni, quelli con la C maiuscola che in stagione hanno già vinto la Supercoppa e la Liga numero 36; dall’altra un gruppo che è lontano parente del Dortmund di Favre e di Terzic, con Haaland, Sancho, Hakimi e Bellingham a entusiasmare mezza Europa. Eppure il calcio è strano: quella squadra in Champions una volta raggiunse i quarti, l’altra venne eliminata ai gironi. Questa, invece, è a un passo dalla gloria. Per carità, avere la meglio di quel satanasso di Ancelotti ce ne vuole. Carlo a 64 anni è il Re indiscusso. Capace di alzare il sopracciglio e trasformarsi in tiranno quando c’è da vincere (unico ad aver trionfato nei 5 tornei più importanti in Europa ed aver alzato già 4 Champions) e poi ritrovarselo come l’uomo della porta accanto, in fila alla posta a pagare le bollette. Il suo segreto è la calma: «Sono tranquillo, lo sono sempre stato e le finali non mi cambiano». Ma non solo. Perché agire come il mitologico Giano bifronte lo aiuta: per il tecnico non esiste il passato o il futuro, conta solo il presente. Quindi stasera (diretta tv Sky e Canale 5 alle 21).

Real Madrid-Borussia Dortmund: dove vedere la finale di Champions, orario e probabili formazioni

MODELLI A CONFRONTO

Per una volta, però, dovrà stare più attento del solito. Perché se per i bookmaker è una finale senza storia (Real favorito a 1,65!) con il tridente offensivo da pallone d’Oro che vede il più anziano, Vinicius Jr (23 anni), accompagnarsi con Rodrygo e l’ex Bellingham aspettare già il prossimo anno un certo Mbappé e tal Endrick, che in Brasile equiparano a Pelé, davanti si ritroverà quel Terzic che prima da ragazzo del Muro Giallo al Westfalenstadion e poi da traghettatore sia con Favre che con Rose s’è trasformato ormai in allenatore in pianta stabile. Più di qualcuno abbozzerà un sorriso. Forse lo stesso accennato da Simeone e Luis Enrique. Eppure Terzic è stato capace di rivalutare talenti dati perduti (su tutti Sancho) e trasformare in furie, giocatori ritenuti sino al suo approdo elementi discontinui (Adeyemi e Brandt) o non pronti per certi palcoscenici (Fullkrug). Così, come la formichina della favola di Esopo, ha prima raccolto consensi facendo fuori il Milan nella fase a gironi, poi chiesto spazio al Psv, per farsi infine largo con le cicale Atletico Madrid e Psg, che prima d’incontrarlo se l’erano cantata e sono rimasti invece suonati. Ma il Real, quel Real per il quale «la Champions è la storia», «non farà questo errore», assicura Re Carlo. E c’è da credergli. Oltre alla meglio gioventù può contare su almeno un paio di campioni al passo d’addio. Kroos ha già annunciato il ritiro dopo gli Europei del 2024 e quindi stasera è all’ultima gara con le merengues. Modric, potrebbe seguirlo breve. Salutare con un’altra coppa in bacheca, sarebbe il massimo.

