Sinner, quando gioca contro Moutet nel 4° turno del Roland Garros: orario e dove vedere il match

Jannik Sinner torna in campo per il 4° turno del Roland-Garros dove sfiderà il francese classe '99 Corentin Moutet. L'altoatesino nel turno precedente ha superato in tre set Pavel Kotov (6-4, 6-4, 6-4) ed è sembrato in una buona condizione fisica. Precedentemente aveva avuto la meglio contro Eubanks e Gasquet. Moutet, invece, ha battuto Sebastian Ofner nel terzo turno rimontando dopo aver perso il primo set.