Terzic, chi è l'allenatore tedesco in finale di Champions col Borussia Dortmund: da tifoso a trascinatore della squadra del cuore

Il Borussia Dortmund arriva in finale di Champions League da autentica rivelazione della competizione, guidata dal giovane allenatore tedesco Edin Terzic. Non solo guida tecnica, ma anche tifoso della squadra che in maniera eroica ha portato ad un passo dal traguardo.

A 12 mesi dalla cocente delusione dell'anno scorso in campionato, quando il Dortmund andò ad un passo dalla vittoria del titolo (vinto nei minuti finali dal Bayern Monaco), Terzic è riuscito a rifarsi portando il Borussia in finale di Champions, la sua prima da allenatore in carriera. Adesso manca un solo piccolo ma grande passo e l'ostacolo da superare si chiama Real Madrid, non esattamente un avversario qualsiasi anzi, i cosidetti padroni della Coppa dei Campioni. L'allenatore-tifoso può scrivere una pagina indelebile nella storia del club tedesco nella notte di Wembley.

