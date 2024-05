Sinner-Kotov, quando si gioca il terzo turno del Roland Garros: orario, dove vederla, precedenti. Il calendario degli altri italiani

Jannik Sinner conferma le ottime sensazioni del debutto e prosegue il suo cammino al Roland Garros approdando al terzo turno. Nel secondo, l’azzurro ha sconfitto il francese Richard Gasquet in tre set con i parziali di 6-4, 6-2, 6-4. Ora dovrà affrontare il russo Pavel Kotov, che ha eliminato Stan Wawrinka con un punteggio di 3-1 (7-6, 6-4, 1-6, 7-6) in una partita estenuante durata 3 ore e 43 minuti. L’attesa è alta per questa sfida, considerando l'ottima forma mostrata da Sinner e la determinazione del russo Kotov, numero 58 nel ranking. I tifosi italiani sperano in un'altra prestazione brillante del loro beniamino, che continua a far sognare con le sue performance di alto livello sul palco parigino. Vediamo insieme quando giocherà Sinner contro Kotov, dove vedere il match e i precedenti tra i due.