Dybala non si allena: terapie con gli infortunati. Spinazzola punta l'Empoli

Paulo Dybala non ce l’ha fatta nemmeno oggi. L’argentino ha saltato le due partite più importanti della stagione contro Bayer Leverkusen e Atalanta e rischia anche di non esserci all’ultima all’Olimpico contro il Genoa. Se domani recupererà, allora potrà svolgere tre allenamenti prima della gara contro i liguri, altrimenti il suo impiego sarà a rischio. Il dolore all’adduttore sinistro si è fatto sentire nel test questa mattina e ha dovuto allenarsi a parte assieme agli infortunati Sanches e Spinazzola. Quest’ultimo, reduce da una lesione muscolare, proverà a recuperare per l’ultima di campionato contro l’Empoli.

Roma, otto calciatori pronti a salutare: per Friedkin un risparmio da 24 milioni. Ecco chi partirà (e chi potrebbe restare)

Potrebbe essere l’ultima partita in giallorosso dato che ha il contratto in scadenza a giugno 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un esterno che piace a De Rossi, ma l’estrema fragilità e la scarsa continuità mette in dubbio il rinnovo anche di un solo anno. Si è fermato dopo 20 nella semifinale di ritorno a Laverkusen, compromettendo il piano gara studiato dal tecnico. Hanno svolto un allenamento individuale programmato Paredes, Pellegrini e Karsdorp, dovrebbero tornare regolarmente in campo domani ed essere disponibili per il Genoa (domenica ore 20.45).