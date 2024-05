Taylor Fritz: età, ranking Atp, il figlio giovanissimo e la fidanzata influencer. Chi è il tennista agli Internazionali di Roma

Taylor Fritz è un tennista statunitense di 26 anni, nato a San Diego il 28 ottobre 1997. A Roma ha conquistato i quarti di finale, sfida in cui affronta il tedesco Alexander Zverev. In carriera in singolare ha vinto sette titoli ATP su tredici finali disputate, tra cui il Masters 1000 di Indian Wells nel 2022. È considerato uno dei tennisti più promettenti della sua generazione e lo era già tra gli juniores, avendo concluso il 2015 al primo posto del ranking mondiale di categoria dopo aver vinto il singolare juniores agli US Open ed essere giunto in finale nel singolare juniores al Roland Garros.